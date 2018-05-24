Игроки сборной России переоделись в форму стран-участниц ЧМ-2018

Футболисты поприветствовали команды, которые примут участие в предстоящем турнире.

Игроки, главный тренер Станислав Черчесов и персонал сборной облачились в игровые майки всех 32 команд-участниц турнира.

«Добро пожаловать в Россию. Мы вас всех очень ждем и будем рады видеть», — отметил нападающий сборной России и ФК «Краснодар» Федор Смолов, которому досталась футболка Аргентины.

«Welcome to Russia», — сказал Черчесов.

Видеоприветствие появилось на официальном канале ФИФА на YouTube.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроков ФК «Краснодар» Федора Смолова и Юрия Газинского вызвали в сборную для подготовки к ЧМ-2018. Смолов будет первым вице-капитаном сборной России на ЧМ-2018.

Сборная России по футболу 20 мая прибыла в австрийский Инсбрук на сбор. Команда будет готовиться к турниру с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву. За это время футболисты проведут товарищеский матч против сборной Австрии. Игра состоится 30 мая в Инсбруке на стадионе «Тиволи Нойт». С 1 по 4 июня сборная России продолжит готовиться к чемпионату мира, а 5 июня сыграет с Турцией. Встреча пройдет на «Арене ЦСКА».

На групповом этапе чемпионата мира команда проведет матчи с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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