Игроков ФК «Краснодар» Смолова и Газинского вызвали в сборную для подготовки к ЧМ-2018

Тренерский штаб 11 мая обнародовал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира.

В состав вошли: вратари — Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), защитники — Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все — «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), полузащитники — Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), нападающие — Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Национальная сборная России 18 мая соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча — 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве, сообщает пресс-служба РФС.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник