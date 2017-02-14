Игроку ФК «Краснодар» Гранквисту сократили дисквалификацию в Лиге Европы

УЕФА сократил срок дисквалификации игроку ФК «Краснодар» Андреасу Гранквисту до одного матча. Решение апелляционного комитета Союза пришло 14 февраля.

Капитан «Краснодара» был удален с поля в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Ниццы». Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА 26 января наложил на игрока наказание в виде двух матчей дисквалификации.

«Краснодар» подал апелляцию, в которой ходатайствовал о снижении срока дисквалификации до одного матча. Он оперировал тем, что в моменте, приведшем к удалению, Гранквист не намеревался играть грубо и в своей предыдущей карьере никогда не отличался грубыми действиями или недисциплинированным поведением на поле.

Апелляционный комитет УЕФА согласился с доводами «Краснодара» и изменил решение КДК. Таким образом, капитан «быков» пропустит домашний поединок с «Фенербахче», который состоится 16 февраля, однако сможет принять участие в ответной игре 22 февраля в Стамбуле, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 9 декабря 2016 года в рамках 6-го тура Лиги Европы на выезде проиграл «Ницце». Игра завершилась со счетом 2:1.

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