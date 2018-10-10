IKEA откроет в России 100 пунктов выдачи заказов

Шведский ритейлер собирается развивать новые торговые форматы меньшей площади.

В 2019 финансовом году, который начался в сентябре, компания планирует открыть в России около 100 точек выдачи заказов.

«Мы продолжим открывать пункты выдачи товаров за пределами магазинов, в центре городов. План на этот год — открыть около 100 таких пунктов», — сообщил генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

Он отметил, что такой формат даст клиентам дополнительное удобство.

Первые пункты выдачи заказов ритейлер открыл в прошлом году в Москве и Самаре. Также IKEA запустила услугу самовывоза во всех своих гипермаркетах, сообщает «Интерфакс».

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