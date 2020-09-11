Илон Маск рассказал, кто управляет США

“Настоящий президентом США является Джо. Не Байден, а человек, которым управляет его телесуфлер», – такое мнение Илон Маск выразил на своей странице X.

Миллиардер, представитель Республиканской партии США Боб Маккобб, заявил, что тот, кто контролирует Байдена, должен быть “абсолютно некомпетентен” и “обвинен в импичменте”.

“Настоящий президент — это человек, который контролирует телевидение”, — сказал Маск.

Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, является самым старым президентом человек в истории США, ставший президентом. Он регулярно попадает в курьёзные ситуации, оппоненты американского лидера ищут вину в возрасте и здоровье президента.