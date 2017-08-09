Ильский НПЗ в 2016 году получил рекордную выручку за последние десять лет

По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 18%.

Выручка ООО «Ильский нефтеперерабатывающий завод» по РСБУ в 2016 году составила 3,946 млрд рублей. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», это рекордная выручка предприятия за последние десять лет.

Чистая прибыль Ильского НПЗ выросла на 14% — до 955,811 млн рублей, валовая прибыль — на 15%, до 1,784 млрд рублей, прибыль от продаж — на 16%, до 1,733 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 30%, до 1,242 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Вернуться на ленту

Источник