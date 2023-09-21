Ильхом Алиев обратился к карабахским армянам

Новая историческая была создана возможность для простых жителей. Они не должны упустить эту возможность, – сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

“Я уверен, что армянский народ… знает, что я верен своим словам. Мы это предлагаем, и я надеюсь, что наше предложение будет принято. Потому что это предложение основано на логике, исторической справедливости, международном праве и будущем развитии. «В Азербайджане никогда не было и не будет дискриминации по религиозному и национальному признаку, что еще раз показала Вторая Карабахская война. Представители всех национальностей, народов и религий объединились в один кулак – за Азербайджан, за достоинство, за Родину! Поэтому мы призываем армянское население, проживающее в Карабахе, сделать это”, – сказал Ильхом Алиев.

Президент Ильхом Алиев в своем обращении к народу сказал: Я уже говорил это и хочу это сказать. снова. Армяне, проживающие в Карабахе, являются нашими гражданами.