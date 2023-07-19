Ильхом Алиев принял делегацию правительства Узбекистана

19 июля в Баку Президент Азербайджанской Республики Ильхом Алиев принял делегацию правительства нашей страны во главе с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

В начале беседы Премьер-министр Республики Узбекистан Президент Ильхам Алиев передал искренние приветствия и добрые пожелания от главы нашего государства Шавката Мирзиёева.

В свою очередь, лидер Азербайджана еще раз поздравил лидера нашей страны и всего народа с убедительной победой на президентских выборах, искренне поздравил и пожелал нашему народу мира, процветания и процветания.

После прошедших в нашей стране выборов Премьер-министр Узбекистана назвал Шавката Мирзиёева первым Президентом Ильхомом Алиевым, выразил свои поздравления и подчеркнул, что это пример дружбы и братства между главами наших государств и нашей стран увеличивается. С каждым годом увеличивается объем взаимной торговли. Успешно реализуются совместные проекты сотрудничества в нефтегазовой, автомобильной, сельскохозяйственной, шелковой и текстильной промышленности и других отраслях. Расширяется культурно-гуманитарный обмен.