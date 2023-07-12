Ильхом Алиев раскритиковал Армению за строящийся у границы с Азербайджаном металлургический завод

Ильхом Алиев раскритиковал Армению за металлургический завод, который строится у границы с Азербайджаном.

“У границы предприятия, которые можно рассматривать как источник загрязнения рек и строительство экологических опасностей должны быть согласованы с соседними странами, и мы требуем этого от Еревана”, – сказал президент Азербайджана.

Общая сумма инвестиций металлургического комбината составляет 70 миллионов долларов. Он строится в селе Ерасх, недалеко от границы Армении с Азербайджаном, при сотрудничестве армянских и американских бизнесменов.