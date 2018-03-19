Илья Авербух представит в Сочи ледовое шоу «Вместе и навсегда»

Шоу пройдет 25 марта в ледовом дворце «Айсберг».

Гастрольный тур, посвященный Олимпиаде-2018, охватит почти 20 городов России. В новой программе принимают участие олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков. Впервые в шоу выступит танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин. Сюрпризом станет выход на лед Елены Радионовой и Максима Ковтуна.

Хореограф Илья Авербух и его команда продемонстрируют свою поддержку олимпийцам и покажут, насколько важно вместе преодолевать испытания и не сдаваться.

«Я горжусь тем, что в настоящее время наша команда объединяет в себе лучших фигуристов разных поколений, в том числе самых молодых. И мы единственные, кто может позволить себе крупные гастрольные туры по всей России», — сказал фигурист и продюсер Илья Авербух.

Шоу «Вместе и навсегда» состоит из двух частей. В первом отделении фигуристы представят свои лучшие номера, а во втором — покажут романтический спектакль, состоящий из нескольких историй, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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