Илья Авербух: Сочи достались самые красивые матчи мундиаля

Режиссер церемонии открытия чемпионата мира и посол города-курорта Илья Авербух встретился с журналистами в пресс-центре олимпийской столицы.

Он поделился своими впечатлениями о том, как в городах, принимающих мировое первенство, организованы культурные программы.

«В каждом из городов открываются такие фан-зоны, и атмосфера там потрясающая. Я гулял по центру Москвы, по Санкт-Петербургу, сейчас проехал по Сочи. Везде чувствуется футбольный дух, и это здорово», — сказал посол Сочи на ЧМ-2018 Илья Авербух.

Он оценил на отлично и программу Фестиваля болельщиков, который проходит в фан-зоне у Морского порта Сочи. Там можно посмотреть прямые трансляции матчей, а со сцены каждый день развлекают гостей отечественные и зарубежные артисты. Все это совершенно бесплатно.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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