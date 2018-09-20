Илью Гузева избрали главой Кущевского района

20 сентября в 18:47
Об этом стало известно 20 сентября в ходе внеочередной 47-й сессии районного Совета депутатов.
Конкурсная комиссия представила трех кандидатов. Большинством голосов главой муниципального образования избрали Илью Гузева.
Он поблагодарил руководство края, депутатов ЗСК и района, весь актив и жителей за оказанное доверие.
«Все предложения, поступившие от жителей, войдут в наши стратегические проекты. Сейчас мы находимся в начале важного пути. И как мы пройдем этот путь, зависит только от нас с вами», — цитирует нового главу района пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне Илью Гузева назначили и.о. главы Кущевского района. Бывший глава Сергей Ламонов досрочно прекратил полномочия по собственному желанию.
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