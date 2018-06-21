Илью Гузева назначили и.о. главы Кущевского района

21 июня в 19:47

Внеочередная 43-я сессия Совета муниципального образования прошла 21 июня.

С 22 июня распоряжением районной администрации исполнять обязанности главы муниципального образования будет Илья Гузев.

Конкурс на замещение должности главы Кущевского района состоится 14 сентября.

Гузев родился 28 апреля 1969 года в Ростове-на-Дону. Окончил Воронежский Ордена Дружбы народов Лесотехнический институт по специальности «инженер-технолог». Работал на различных предприятиях в донской столице. С 2013 года до сегодняшнего дня являлся сначала депутатом, а затем председателем Совета Кущевского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Бывший глава Сергей Ламонов досрочно прекратил полномочия по собственному желанию.

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