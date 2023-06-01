Имамали Рахмон поедет в Кыргызстан

2 – он примет участие в саммите «Евросоюз – Центральная Азия», который пройдет в Кыргызстане в июне, сообщили «Азия-Плюс» в пресс-службе главы государства Таджикистана.

Лидеры Узбекистана и Казахстана примет участие в саммите. , а также ожидается участие заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана.

Во встрече примет участие Президент Европейского Совета Шарль Мишель.

По информации источника, в саммите примет участие Имамали.Запланирована двусторонняя встреча Рахмона с главой Кыргызстана Садиром Жапаровым. Что обсудят президенты, не сообщалось.

27 октября 2022 года в Астане состоялась первая встреча лидеров стран Центральной Азии и президента Европейского Совета Шарля Мишеля.