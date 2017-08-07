Импорт продовольствия на Кубань за три года сократился на 30%

Стимулом для производства собственной сельхозпродукции в Краснодарском крае стало продовольственное эмбарго.

Об этом заявил вице-губернатор региона Андрей Коробка. По его словам, за последние три года поставки импортного продовольствия снизились на 30% — до 2,1 млрд долларов. Экспорт наоборот набирает обороты.

«Наша продукция расходится по стране, идет и за рубеж. Только за пять месяцев 2017 года экспорт составил 731 млн долларов, темп роста — 130%», — сказал Коробка.

По его словам, эмбарго положительно сказалось и на садоводстве, и на овощеводстве.

«А если говорить о производстве животноводческой продукции, то здесь ситуация стабильная. Краснодарский край — один из тех немногих регионов РФ, которому удается на протяжении нескольких лет не терять численность поголовья», — добавил вице-губернатор.

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года, пишет «Интерфакс».

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