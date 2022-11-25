Импортозамещению быть: в России резко выросло производство компьютеров, одежды и продуктов питания

Это связано с ростом внутреннего спроса и госзаказами.

В России резко выросло производство компьютеров, одежды и продуктов питания. Отрасли развиваются благодаря поддержке властей и программам импортозамещения. Об этом свидетельствуют данные статистики.

По данным Росстата, за октябрь производство компьютеров и их комплектующих, электронных и оптических изделий увеличилось на 18,3% в годовом выражении, а если смотреть с начала года, то на 6,3%. Причем в сентябре рост составил всего 3%, а в летние месяцы фиксировалось снижение.

Причем, резкий рост показал непосредственно выпуск компьютеров и их частей — 61,3% в годовом выражении, а в денежном выражении за январь-октябрь он составил 45,3 млрд рублей.

По данным Росстата, только в октябре 2022 года в России было собрано 46,3 тысячи портативных компьютеров, а с начала года — более 240 тысяч. Речь идет о ноутбуках, планшетных компьютерах и тому подобном. Помимо этого, в октябре в РФ изготовили около 62 млн интегральных электронных схем, с начала года — более 505 млн.

Эксперты отмечают, что пока в продаже не так много российской техники (хотя она есть), так как импортозамещение персональных компьютеров и ноутбуков в России началось не с полок магазинов, а с государственного сектора экономики. Кроме того, для вывода этой продукции на потребительский рынок необходимо определенное время.

Производство одежды тоже заметно выросло. В октябре рост составил 11,9%, в сентябре — 5,6%. эксперты считают, что динамика в этом секторе связана с началом специальной военной операции.

«Порядка 80% производимой в России одежды — это спецодежда и форма», — цитирует РБК директора центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

По его словам, этим же можно объяснить и рост в категории «выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования». Таким образом, крупные производства переориентируются на госзаказ и внутренний рынок. Как следует из октябрьского доклада Банка России по экономике регионов, крупный ивановский производитель текстильных изделий намерен в ближайшие месяцы увеличить объемы производства постельного и нательного белья по государственному заказу.

Больше российских брендов появляется в магазинах и торговых центрах. Так, в торговых центрах Санкт-Петербурга активно размещаются местные производители одежды, нижнего белья, обуви, сумок и аксессуаров. Более сотни петербургских предпринимателей объединились в проекте «Петербургский дизайн». Он предполагает аренду торговых площадей по льготной цене — это своеобразная помощь от местного правительства.

Похожие истории и в других регионах России — много где работают проекты по импортозамещению, а власти оказывают бизнесу всяческую помощь.

В стране также растет, хоть и меньшими темпами, производство продуктов питания. В октябре Россия увеличила их производство на 0,4% по сравнению с октябрем 2021 года и на 5% по сравнению с сентябрем текущего года.

В частности, стали больше производить мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных (+6%), свинины (+7,2%), охлажденного мяса птицы (+2,1%). Увеличились и объемы производства мороженой рыбы — на 7,7% в октябре, до 244,4 тысячи тонн.

Среди «немясных» позиций на 5% выросли объемы производства подсолнечного масла, больше чем на 20,2% — гречки, на 6,6% – муки, на 0,1% — макарон, на 2,1% — сыров.

Положительный рост показывают напитки. Например, на 0,7% больше выпустили водки, на 23% — игристых вин и шампанского, на 27,8% — тихих вин. Благодаря широкому комплексу мер государственной поддержки для российского виноделия наступил новый этап подъема, уверена аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

«Сегодня со стороны государства создана целостная система нормативного правого регулирования и оказания господдержки развития виноградарства и виноделия», – отметила она.

Поддержка импортозамещения есть и в других сферах. Это и льготные кредиты, и другие меры поддержки. Конечно, не обходится без проблем, но они, как правило, оперативно решаются.

На одном из недавних совещаний по экономическим вопросам премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика адаптируется к вызовам, эффективно используя схемы ускоренного импортозамещения. По данным журнала The Economist, в отличие от Европы Россия уже пережила рецессию, так как в стране наблюдается оживление активности российского бизнеса.

Ранее «Блокнот» рассказал, в каких новинках техники экстренно нуждается российская армия на Украине, чтобы успешно противостоять ВСУ. 24 ноября Владимир Путин провел совещание с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил.Президент потребовал не только увеличить количество производимой военной техники, но и улучшить ее характеристики.

Чтобы первыми узнавать обо всем, что происходит в России и мире, подписывайтесь на наш канал в Telegram.