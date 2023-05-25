Имран Хан подал апелляцию в Верховный суд Пакистана

Лидер пакистанской оппозиции, бывший премьер-министр Имран Хан подал петицию в Верховный суд Пакистана, назвав это «необъявленным военным положением», сообщает правительственный сайт. Dawn Newspaper.

Согласно сообщению, председатель партии Tehreek-e-Insaf (Движение за справедливость) Имран Хан будет арестован, подвергнут расследованию и предстанет перед военным трибуналом в соответствии с Законом об армии 1952 года. сила. Это равносильно игнорированию власти и конституции, правовых документов и независимости судебной власти», — сказал он.

Имран Хан направил свое заявление в Верховный суд на фоне сообщений о «массовом исходе» его сторонников из партии. В связи с этим, по словам Дона, он заявил, что “неконституционно” принуждать политиков к отставке из руководства “Техрик-и-Инсаф”.