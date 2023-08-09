Имрану Хану запретили заниматься политикой на 5 лет

Пакистан Избирательная комиссия по делу о коррупции постановила отстранить бывшего премьер-министра Имрана Хана, который был признан виновным и арестован, от политики на 5 лет. Об этом сообщает ТРТ.

Согласно заявлению избирательной комиссии, Имран Хан был признан судом виновным в коррупции, и было принято решение отстранить его от политической деятельности на 5 лет в рамках соответствующие законы.

Высокий суд Исламабада признал Имрана Хана виновным в продаже подарков на сумму 490 000 долларов и злоупотреблении своим положением премьер-министра и приговорил его к 3 годам тюремного заключения.

Пакистанская полиция Хан был арестован. в своем доме в Лахоре по решению суда от 5 августа.

Правительство Имрана Хана, получившее 174 голоса “против” на вотуме недоверия в пакистанском парламенте 10 апреля 2022 года, пало.

Шахбаз Шариф, брат Наваза Шарифа, три срока занимавший пост премьер-министра страны, был избран премьер-министром со 174 голосами при поддержке абсолютного большинства на голосовании, состоявшемся 11 апреля 2022 года.

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