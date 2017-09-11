Имущество краснодарского завода имени Седина вновь выставили на торги

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 22 октября.

Имущество Краснодарского станкостроительного завода имени Седина представлено двумя лотами, в которые вошли запчасти к металлорежущим станкам и метизы. Начальная цена первого лота составляет 306,7 млн рублей, второго — 150,5 тыс. рублей.

Заявки начнут принимать 18 сентября. Каждый третий день начальную цену будут снижать, сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», торги по продаже имущества завода «Седин» в июле не состоялись из-за отсутствия заявок или недостаточного количества участников.

Представители органов исполнительной власти Кубани 10 ноября встретились с коллективом ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин»». Вице-губернатор Сергей Алтухов прокомментировал ситуацию с задержкой выплат работникам предприятия.

Представители краевого профобъединения высказали опасения, что после продажи имущества и уплаты налогов может не хватить средств на выплату зарплаты работникам предприятия.

В мае 2015 года ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин»» подало в Арбитражный суд Краснодарского края иск о собственном банкротстве. В сентябре судебные приставы в рамках взыскания долгов по зарплате арестовали имущество завода.

В Краснодаре 17 октября 2015 года прошел митинг работников завода. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 6 ноября встретился с сотрудниками «Седина», 24 ноября уголовное дело о задержке зарплаты было направлено в суд. В январе сотрудникам выплатили долги.

Минпромторг РФ поддержал инициативу о включении завода «Седин» в стратегию станкостроительной отрасли РФ на 2017—2030 годы. Предполагалось, что дочернее предприятие краснодарского завода «Нефтемаш» в перспективе может выкупить здание технологического корпуса станкостроительного завода имени Седина.

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