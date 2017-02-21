Имущество кубанской компании «Элит-масло» выставили на торги

Имущество кубанской компании «Элит-масло», которая находится в Тбилисском районе, 19 февраля выставили на торги.

Начальная сумма лота составляет 3,67 млрд рублей. В него входят здания и сооружения завода в станице Тбилисской, земельный участок, склады, автобусы, автокраны, автомобили, спецтехника, оборудование, цеха, участки железнодорожного пути.

Заявки на участие в торгах принимают с 20 февраля по 29 марта. Аукцион должен пройти 30 марта, сообщается на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

Кубанская компания «Элит-масло» — производитель нерафинированных растительных масел. Юридическое лицо зарегистрировано в 2005 году, учредителем является Сергей Киричек. В 2013 году инвестиционный портал Кубани сообщал, что «Элит-масло» вложило в расширение производства 1,1 млрд рублей. Компания увеличила мощности переработки семян подсолнечника с 400 до 1,2 тыс. т в сутки.

В 2013 году объем выручки составлял 3,5 млрд рублей, в 2014 году — 6,3 млрд рублей, в 2015 году — 8,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась с 6 млн рублей в 2013 году до 24 млн рублей в 2015 году, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ОАО «Производственный холдинг «Здрава»» из Кировской области в июне 2016 года обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании незаконной ликвидацию ООО «Кубанская компания «Элит-масло»» из Тбилисского района.

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