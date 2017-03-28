Имущество новороссийского завода «Молот» выставили на торги

Имущество новороссийского машиностроительного завода «Молот» 27 марта выставили на торги.

Начальная стоимость завода составляет 519 млн рублей. Имущество представлено одним лотом. В него вошли земельные участки, нежилое здание, силосная башня, водокачка, газораспределительный пункт, котельная, цеха, склады, мастерская, ограда, автобусная остановка, дорога, артезианская скважина. Все объекты находятся в поселке Гайдук. Сообщается, что некоторое имущество частично разрушено.

Заявки на участие в аукционе будут принимать с 3 апреля по 11 мая. Торги запланированы на 16 мая, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Арбитражный суд Краснодарского края в мае 2015 года поступил иск о банкротстве ЗАО «Новороссийский машиностроительный завод «Молот»». Иск подан ООО «Бурнефтегаз», которая является дочерней компанией ОАО АНК «Башнефть». В ноябре 2016 года имущество завода оценили в 591,1 млн рублей. В марте стоимость снизили.

Источник