Имя лучшего учителя Кубани назовут 9 февраля

Лучшие педагоги со всего региона несколько дней боролись в Краснодаре за почетное звание. Два заключительных этапа состязаний — «Педсовет» и «Образовательный проект» — прошли 8 февраля.

В них определилась шестерка финалистов.

В составе жюри — директора и преподаватели, а также победители прошлых лет. Среди них присутствует обладатель хрустального пеликана Александр Шагалов из Армавира. Он стал учителем года России в 2016 году.

Вместе с коллегами Шагалов определит счастливчика, который представит Кубань в Санкт-Петербурге, уже на национальном первенстве.

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