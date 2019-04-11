Имущество краснодарского банка «Новопокровский» выставили на торги

Общая сумма имущества банка составила 506,7 млн рублей.

Большинство лотов — это нежилые помещения и земельные участки, которые расположены в Краснодарском крае, Московской, Ярославской, Тверской и Костромской областях. Также на торги выставлены шесть авто, дорогие памятные монеты и жилой дом в Московской области. Всего представлено 24 лота.

Аукцион состоится 3 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЦБ в декабре 2018 года отозвал лицензию у краснодарского банка «Новопокровский». Вкладчикам выплатят около 6,8 млрд рублей.