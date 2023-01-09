Иначе заблокируем карту: банки РФ начали проводить выборочные ревизии по поиску релокантов

В финансовых учреждениях считают, что клиент обязан сообщать о смене страны проживания.

Российские банки начали внимательнее присматриваться к своим клиентам, уехавшим из страны. Речь идет о россиянах, которые покинули РФ в 2022 году, причем, не временно, а насовсем.

В договоры обслуживания стали включать пункт, по которому клиент должен сообщить о смене своего налогового резидентства, смене прописки или фактического проживания. Иначе могут даже заблокировать карту, пишет Frankmedia. По данным издания, банки могут добавить эти пункты к договору комплексного банковского обслуживания (ДКБО) — к нему присоединяется любой клиент, имеющий счет в банке.

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В середине декабря об этом сообщили в «Райффайзен банке». С 21 декабря банк может заблокировать карту или отказать ему в транзакции, если выяснится, что тот вовремя не сообщил о смене налогового резидентства. Изменения объясняют нормами валютного регулирования и контроля.

Правда, пока не ясно, по каким признакам банк будет вычислять релокантов и тех, кто уехал не в отпуск, а сменил гражданство. Кроме того, в банке заверили, что изменения не повлекут за собой массовых отказов в трансакциях и блокировок счетов релокантов.

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Юристы считают, что для банка важно знать, в какой стране постоянно проживает клиент, чтобы не попасть на штрафы. Например, для резидентов и нерезидентов по-разному удерживается налог, если они пользуются брокерскими услугами. Кроме того, у резидентов есть ограничения по рассчетам в иностранной валюте за рубежом.

Налоговое резидентство — это статус, накладывающий обязательство уплаты налогов на гражданина какого-либо государства или иностранца, постоянно проживающего в этом государстве. Налоговое резидентство РФ прекращается, если человек провёл за границей более 183 дней. При этом, чтобы стать налоговым резидентом РФ иностранцу нужно провести в стране 90 дней и написать заявление в налоговую.

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Ранее российский политик Дмитрий Медведев заявил, что уехавших из России «предателей» нельзя пускать обратно. По его словам, эмигрировавших из РФ граждан, которые выступают за поражение страны, нужно рассматривать как врагов общества и врагов государства. И конечно же, пускать их обратно в Россию тоже не нужно.

«Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли», — призвал Медведев.

Правда, вернуться можно будет, но только при одном условии.

«Возвращение домой таких лиц может состояться лишь в случае предварительного недвусмысленного публичного раскаяния. А в подобающих случаях – через амнистию либо помилование», — считает Медведев.

Также сообщалось, что у сбежавших из России могут отнять автомобили. В частности, Депутаты предложили внести в действующее законодательство изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе.