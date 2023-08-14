Индийские и китайские военные обсуждают ситуацию в Ладакхе

Сегодня Индийские и китайские военные проведут 19 раундов переговоров по ситуации на линии границы, которая до сих пор не определена, в горном Ладакхе, сообщает издание The Hindu.

У Индии и Китая уже давно существуют территориальные споры. Владелец не менее 60 000 квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш до сих пор не установлен, как и споры о том, какой стране принадлежат горные районы на севере Кашмира. Линия контроля на границе двух стран проходит по территории Ладакха. Осенью 1962 года этот спор достиг своего предела.

Новая напряженность в Ладакхе снова началась в мае 2020 года. В районе озера Пангонг произошел ряд боестолкновений между военными двух стран. После этого Нью-Дели и Пекин увеличили численность войск в регионе. Несмотря на то, что в сентябре 2022 года обе страны осуществили новый этап вывода своих войск от границы, еще не все пограничные вопросы решены, и переговоры еще продолжаются.

На данный момент две страны не могут договориться о том, кому принадлежат равнины Депсанг и Демчок. Поэтому эта сфера требует переговоров на уровне дипломатов и на уровне военных», — добавило издание.