Индийские школьники выиграли шахматный турнир «Белая ладья» в Дагомысе

08 июня в 19:22

Индийская команда из школы Velammal Vidyacaya (Ченнаи) выиграла все девять матчей и набрала 33,5 очка.

Победители получили право принять участие в турнире Aeroflot open 2019 года. Он выиграли турнир второй год подряд.

Всего в соревнованиях приняли участие 100 команд — 79 из России, а также представители Англии, Армении, Беларуси, Германии, Греции, Израиля, Индии, Казахстана, Кении, Киргизии, Латвии, Молдавии, Монголии, Румынии, Сербии, Словакии, Туркменистана, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

В дни проведения соревнований, с 3 по 6 июня, в Дагомысе состоялась всероссийская конференция учителей и педагогов дополнительного образования, активно участвовавших в конкурсе «Шахматный всеобуч в школах России», сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

«Белая ладья» — ежегодный всероссийский шахматный турнир команд образовательных учреждений, проводящийся с 1969 года

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник