Индия и Россия приостановили переговоры о взаимной торговле рупией

HИндия и Россия приостановили переговоры о взаимной торговле рупией, сообщает Reuters со ссылкой на источники. >

По словам собеседников агентства, отказаться от механизм расчетов в национальной валюте Индии, потому что он был бесполезен для России – создавал торговый дисбаланс. Пока торговля между двумя странами продолжается в долларах.

«Мы больше не хотим требовать оплаты в рупиях, этот механизм не работает. Индия сделала все, чтобы это заработало, но это не помогло», — сказал источник.

После месяцев переговоров отказ от механизма расчетов в рупиях — серьезный удар по индийским импортерам российской нефти и угля. . стало проблемой, они надеялись использовать это для снижения затрат на конвертацию валюты, сообщает Reuters.