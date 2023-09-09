Индия и США разрешили свой последний торговый спор

Новое – впереди Саммита G20 в Дели Индия и США решили последние вопросы, вызывающие разногласия во Всемирной торговой организации. Торговый представитель США Кэтрин Тэй заявила 8 сентября, что соглашение “открывает новую главу” в двусторонних отношениях, ограничивая импорт некоторых сельскохозяйственных продуктов из США. Сейчас Нью-Дели согласился снизить пошлины на некоторые американские продукты, в том числе на замороженную индейку, утку и ряд других продуктов.

Белый дом отметил «тесное и постоянное сотрудничество» между двумя странами.

В июне Индия и США решили шесть спорных вопросов. Затем Нью-Дели согласился снизить тарифы на нут и чечевицу из США. Премьер-министр Индии и президент США обсудили будущее сотрудничества. Встреча прошла за закрытыми дверями. Стороны договорились укреплять сотрудничество в сферах обороны, космонавтики и исследований, говорится в совместном заявлении.