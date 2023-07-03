Индия начала платить юанями за российскую нефть

Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать часть своего импорта нефти из России в китайских юанях, сообщили источники, непосредственно осведомленные об этом. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным, Indian Oil Corp., крупнейший покупатель российской нефти, стала первой государственной компанией, расплатившейся в июне за часть поставок российской нефти в юанях. По крайней мере, два из трех частных нефтеперерабатывающих заводов Индии оплачивают часть своего российского импорта в юанях, сообщили еще два источника.