Индия начала платить юанями за российскую нефть

Даша 03.07.2023 В мире

Индия начинает платить юани за российскую нефть

Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать часть своего импорта нефти из России в китайских юанях, сообщили источники, непосредственно осведомленные об этом. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным, Indian Oil Corp., крупнейший покупатель российской нефти, стала первой государственной компанией, расплатившейся в июне за часть поставок российской нефти в юанях. По крайней мере, два из трех частных нефтеперерабатывающих заводов Индии оплачивают часть своего российского импорта в юанях, сообщили еще два источника.

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