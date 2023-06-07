Индия отказывается от российских подводных лодок

Самое мощное российское оружие Индия отклонил предложение Москвы о строительстве подводных лодок на базе платформы «Амур-1650», представляющей собой экспортный вариант подводных лодок проекта 677 «Лада», пообещал локализовать 80 процентов производства на индийских заводах и призвал к «стратегическому партнерству» двух стран, но военные в Нью-Дели предпочли заключить контракт с Германией на модернизацию своего флота. Так, Индия рассчитывает купить 6 подводных лодок производства немецкого концерна Thyssenkrupp, который создаст совместное предприятие с индийской Mazagon Dock для реализации проекта.

Общая стоимость сделки составляет 5,2 млрд долларов. оценены, а первоначальное подтверждение ожидается в среду, 7 июня, когда министр обороны Германии Борис Писториус прибудет в Нью-Дели с двухдневным визитом. И будет важный контракт”, — сказал Писториус, комментируя предстоящую поездку.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, поставки вооружений из России в Индию за последние пять лет выросли на 37%, сократились, в этот период «Рособоронэкспорт» находился под санкциями США.