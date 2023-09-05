Индию могут переименовать

Правительство Индии изменило прежнее название Бхарат намерен вернуться в страну.

Об этом в социальной сети «Х» написал лидер Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш и предложил удалить имя. По его словам, это символ рабства.

Решение об изменении названия страны будет представлено на внеочередной сессии парламента, которая пройдет 18-22 сентября.

Напомним, что 9-11 сентября в Индии пройдет саммит стран G20. Приглашения были разосланы от имени «президента Бхарата» приглашенным на мероприятие.