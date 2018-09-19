Индонезия разрешила поставки кукурузы и сои из России

До ноября текущего года страна может также допустить на свой рынок российскую рожь и горох.

Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

«Министерство сельского хозяйства Республики Индонезии письмом от 13 сентября проинформировало Россельхознадзор о завершении процедуры рассмотрения допуска кукурузы и сои на рынок Индонезии. Соответствующие изменения внесены в постановление министра сельского хозяйства Индонезии», — сообщает ведомство.

По информации индонезийской стороны, до ноября 2018 года может быть разрешен также допуск на рынок российской ржи и гороха. По данным ведомства, экспорт российской пшеницы в Индонезию в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) превысил 1,5 млн т.

При этом Россельхознадзор обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, что исследования продукции растительного происхождения при экспорте в Индонезию должны проводиться только зарегистрированными в установленном порядке российскими лабораториями, компетентность которых признана индонезийской стороной.

«Ввоз кормовой кукурузы в Индонезию запрещен, а продовольственная кукуруза ввозится по квотам, для чего необходимо получить соответствующее разрешение министерства торговли Индонезии, для поставок соевого шрота импортеру требуется рекомендация генерального директора (замминистра) по животноводству и здоровью животных министерства сельского хозяйства Индонезии», — цитирует сообщение Россельхознадзора РИА «Новости».

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