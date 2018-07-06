Инфантино допустил возможность выхода сборной России в финал ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопросы журналистов после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Может быть», — ответил Инфантино на вопрос о том, выйдет ли российская сборная в финал ЧМ-2018.

Владимир Путин поблагодарил Инфантино за выбор России местом проведения турнира. Президент ФИФА признался, что чувствует себя на чемпионате мира в России, как ребенок в магазине игрушек, и поблагодарил власти страны за организацию мундиаля.

Как он добавил, игрой команд наслаждается весь мир.

Чемпионат мира в России он охарактеризовал как замечательный, отметив, что команды играют непредсказуемо. Инфантино думал о Португалии и Испании как о фаворитах первенства, но обе сборные уже покинули чемпионат.

Журналисты поинтересовались, удалось ли ему убедить президента РФ приехать на предстоящую игру в Сочи.

«Посмотрим», — ответил Инфантино.

Он добавил, что Путину очень нравится Сочи, но гарантированно российский лидер придет только на финал первенства, сообщает «Р-Спорт».

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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