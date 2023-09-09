<img src="/wp-content/uploads/2023/09/b5fb58b441780c5cb4b733fb5fd047b8.jpg" title="Инфляция в странах-партнерах ставит под угрозу планы промышленного производства" alt="Инфляция в странах-партнерах ставит под угрозу планы промышленного производства под председательством Президента Шавкат Мирзиёев, проводится видеоселекторное совещание относительно существующих возможностей увеличения производства промышленной продукции в отрасли и регионах и приоритетных задач, направленных на мобилизацию новых резервов.

Отмечено, что сбои в работе глобальное производство и транспортно-логистика, а также инфляция в странах-партнерах поставили под угрозу планы промышленного производства и экспорта. Было показано, что необходимо каждый день упорно трудиться, чтобы найти новые рынки для экспорта.

Если губернатор области или района работает с предприятиями, помогает в их проблемах, старается. Было отмечено, что изменения есть.