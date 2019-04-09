Информация о беспроводной зарядке в парке «Краснодар» оказалась фейком

Ранее в соцсетях сообщили о том, что в парке можно зарядить телефон, положив его на светильник.

Неизвестный выложил видео, на котором телефон лежит на светильнике и заряжается.

«А вы знали, что светильники в парке Галицкого — это ещё и беспроводные зарядки телефона? Мы вот не знали. Чудеса рядом!», — говорится в описании под видео.

Корреспондент интернет-портал «Кубань 24» отправился в парк и попытался зарядить два телефона разных производителей, имеющих функцию беспроводной зарядки, указанным способом. Однако индикатор зарядки ни в одном, ни к в другом случае с места не сдвинулся.

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