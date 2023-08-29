Информация о просроченных или погашенных судимостях теперь доступна бесплатно и быстро в Интернете.

Просроченная или удаленная информация теперь бесплатна и будет оперативно отправлена ​​онлайн соответствующему лицу.

Согласно соответствующему решению Президента, начиная с 1 сентября текущего года:

-Информация о прекращении судимости или снятии судимости МВД автоматически формируется в режиме онлайн в единой информационной системе Минюста «Мгновенная информация»;

-Информация о прекращении судимости или снятии судимости МВД автоматически формируется в режиме онлайн в единой информационной системе Минюста «Мгновенная информация»;

-Информация о прекращении судимости или снятии судимости МВД автоматически формируется в режиме онлайн в единой информационной системе Минюста «Мгновенная информация»;

-Информация о прекращении судимости или снятии судимости МВД автоматически формируется в режиме онлайн в единой информационной системе Минюста «Мгновенная информация»;

-Информация о прекращении судимости или снятии судимости МВД автоматически формируется в режиме онлайн. p>

➖ справка о прекращении судимости или снятии судимости направляется на Единый адрес соответствующего лица и автоматически отправляется в личный кабинет на портале интерактивных государственных услуг бесплатно.