Информация о просроченных или погашенных судимостях теперь доступна бесплатно и быстро в Интернете.

Просроченная или удаленная информация теперь бесплатна и будет оперативно отправлена онлайн соответствующему лицу.
Согласно соответствующему решению Президента, начиная с 1 сентября текущего года:
-Информация о прекращении судимости или снятии судимости МВД автоматически формируется в режиме онлайн в единой информационной системе Минюста «Мгновенная информация»;
-Информация о прекращении судимости или снятии судимости МВД автоматически формируется в режиме онлайн в единой информационной системе Минюста «Мгновенная информация»;
-Информация о прекращении судимости или снятии судимости МВД автоматически формируется в режиме онлайн в единой информационной системе Минюста «Мгновенная информация»;
-Информация о прекращении судимости или снятии судимости МВД автоматически формируется в режиме онлайн в единой информационной системе Минюста «Мгновенная информация»;
-Информация о прекращении судимости или снятии судимости МВД автоматически формируется в режиме онлайн. p>
➖ справка о прекращении судимости или снятии судимости направляется на Единый адрес соответствующего лица и автоматически отправляется в личный кабинет на портале интерактивных государственных услуг бесплатно.