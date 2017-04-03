Информация о ремонте дорог будет доступна для всех жителей Кубани

Одним из вопросов краевой планерки, которая прошла 3 апреля в Краснодаре, стало приведение краевых и федеральных дорог в порядок.

Уже через два месяца в регионе стартует курортный сезон. К этому времени должны быть убраны все обочины и лесополосы, отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Ремонт автомагистралей уже идет. Информация о том, когда и на каких дорогах будут проводиться работы, должна быть в открытом доступе. Об этом сообщил глава региона.

«Уже, можно сказать, весна в разгаре. Когда мы ремонтировать будем, зимой что ли? Край выделяет 2 млрд 600 млн рублей только потому, что эти дороги стали дорогами, а не направлениями или колдобинами. Мы исходим из того, что уже люди обратились. И мы уже реагируем на просьбы жителей Краснодара, а не на протокол чей-то. Вот в чем разница. Дайте мне в течение недели и в Интернете, и в СМИ, чтобы люди прочитали: улица такая-то, ремонт начнется тогда-то», — заявил Кондратьев.

«Завтра опубликуем четкий график. Чтобы любой автолюбитель в городе знал, что Новороссийскую начнут ремонтировать такого-то числа, а закончат ремонт такого-то числа. И тогда не будет вопросов, по большому счету. И жители будут контролировать вот эти сроки», — пояснил мэр Краснодара Евгений Первышов.

С 1 марта в регионе стартовал двухмесячник по благоустройству. Всекубанский субботник пройдет 8 апреля, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в этом году планируют отремонтировать около 80 км дорог на 46 улицах.

Вениамин Кондратьев 23 марта заявил, что краснодарские дороги на улицах Тургенева и Новороссийской находятся в «убитом» состоянии. По его словам, на ремонт дорог в городе предусмотрена беспрецедентная сумма. Минтранс опубликовал список дорог Краснодара, которые отремонтируют в 2017 году.

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