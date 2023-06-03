Информация поступила от граждан, находящихся в изоляторе временного содержания иностранных граждан в городе Ижонбу.

В целях оказания своевременной и качественной консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана, находящимся в центре временного содержания иностранных граждан и ознакомиться с условиями их содержания “Дунё” сообщает, что сотрудники посольства нашей страны посетили исправительный центр в городе Ижонбу и состоялся обмен мнениями по налаживанию практического сотрудничества между этой организацией . Обсуждались экстренные способы связи для организации встреч с консулами, юристами или переводчиками.
Особое внимание было уделено условиям содержания соотечественников в центре, получения медицинской и другой необходимой помощи, а также организации телефонной связи с их близких родственников.
Достигнута договоренность о своевременном представлении сведений о лицах, переданных в депортационные центры в связи с отсутствием необходимых документов.
О, который содержится в данном учреждении Консульский проведены встречи с гражданами Узбекистана и оказана необходимая юридическая помощь.