Информация поступила от граждан, находящихся в изоляторе временного содержания иностранных граждан в городе Ижонбу.

В целях оказания своевременной и качественной консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана, находящимся в центре временного содержания иностранных граждан и ознакомиться с условиями их содержания “Дунё” сообщает, что сотрудники посольства нашей страны посетили исправительный центр в городе Ижонбу и состоялся обмен мнениями по налаживанию практического сотрудничества между этой организацией . Обсуждались экстренные способы связи для организации встреч с консулами, юристами или переводчиками.

Особое внимание было уделено условиям содержания соотечественников в центре, получения медицинской и другой необходимой помощи, а также организации телефонной связи с их близких родственников.

Достигнута договоренность о своевременном представлении сведений о лицах, переданных в депортационные центры в связи с отсутствием необходимых документов.

О, который содержится в данном учреждении Консульский проведены встречи с гражданами Узбекистана и оказана необходимая юридическая помощь.