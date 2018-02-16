Инициатором продажи акций «Магнита» был Галицкий — ВТБ

В банке прокомментировали подробности сделки по приобретению акций ретейлера.

По словам представителя пресс-службы ВТБ, Сергей Галицкий сам предложил выкупить часть своего пакета. Сделка должна быть утверждена ФАС, но пока ходатайство не поступало.

Выплата всей суммы сделки (138 млрд рублей) предполагается в денежной форме в день закрытия сделки после получения одобрения от ФАС. Налоги от сделки будут заплачены в бюджет Краснодарского края и Краснодара.

«У Сергея Галицкого нет задолженностей перед ВТБ и его структурами», — подчеркивается в сообщении банка.

Ранее Галицкий сообщал, что продажа акций ВТБ – лучшее решение, поскольку у банка большие амбиции, пишут «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 февраля стало известно, что Галицкий уйдет с поста главы «Магнита» и сосредоточится на ФК «Краснодар». После сообщения об уходе Галицкого акции «Магнита» упали на 7%.

Совет директоров «Магнита» принял отставку Галицкого. Кондратьев прокомментировал уход Галицкого с поста гендиректора «Магнита».

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