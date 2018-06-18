Иностранные болельщики поделились своими впечатлениями о Сочи

Только в первый день открытия чемпионата мира по футболу фан-зону на площади Южного мола посетило 25 тыс. человек.

«Про Сочи слышали во время зимней Олимпиады, но португальцам это место совсем неизвестно. Поэтому наверняка мы первые фанаты «Бенфики» на Черном море. Если бы не чемпионат мира, никогда бы сюда не приехали, а теперь знаем, что в Сочи уютно, чисто и красиво. За два дня ни разу не видели волн, и нам это нравится. Спокойное море, можно долго и с комфортом плавать», — рассказали болельщики Португалии.

«Здесь просто вау! Прекрасный город на берегу, фан-зона, разливное пиво, открытые и дружелюбные люди. В Испании мы никогда не слышали про Сочи, но после возвращения домой будем всем рассказывать, чтобы приезжали сюда. Это наш первый город по дороге чемпионата мира, и пока что можем сказать, что в России нам очень нравится», — поделились болельщики сборной Испании.

«Сочи напоминает родину Криштиану Роналду — остров Мадейра. Я там не живу, просто был много раз и знаю, о чем говорю. Здесь такая же размеренная набережная, пляж, чистое и спокойное море», — отметил болельщик сборной Португалии в интервью Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 июня более 65 тыс. человек побывали на объектах ФИФА в Сочи.

Команды Португалии и Испании сыграли вничью — 3:3. В составе сборной Португалии хет-трик оформил Криштиану Роналду. У команды Испании дважды отличился Диего Коста, еще один мяч на счету Начо.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Фотографии с матча Португалия — Испания смотрите здесь.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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