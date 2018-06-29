Иностранные болельщики в Сочи рассказали о своих костюмах

Самые экстравагантные фанаты, которые уже побывали в Сочи, рассказали о национальных нарядах.

— Я красивая русская женщина, а это мой злой австралийский муж. А это наш сын, который родится совсем скоро. И муж обещал мне в честь такого события купить красивый русский костюм. Русские люди фантастические. Мы вас любим. Вы веселые, солнечные и добрые. Россия — чемпион!

— Это костюм Феллайни. Лучшего игрока сборной Бельгии. Я сегодня мистер Феллайни. Я верю в него и в сборную Бельгии. Этот пиджак сшит специально к чемпионату мира. Это красный дьявол — символ нашей сборной.

— Это национальная панамская шляпа. Специально для танцев.

— Костюмы? Дело в том, что мой друг уже был на Украине на чемпионате Европы. И мы решили, нужно придумать что-то новое, чтобы поддержать Германию. Шапки викингов у нас потому, что мы были на матче Аргентина — Исландия и поддерживали скандинавов. Так что у нас смешанные немецко-исландские костюмы.

— Это старый костюм. Я его надеваю на каждый крупный турнир. Мы шведские викинги. Немецкие футболки, немецкие прически, немецкие шарфы. Мы готовы болеть за своих.

— В таком у меня на родине часто ходят по улице. Это национальной костюм Оззи. В Австралии много солнца, потому и костюм солнечный. Мы дарим людям праздник и поэтому счастливы.

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