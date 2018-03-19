Иностранные наблюдатели впервые следили за выборами президента РФ

В Краснодарский край прибыли 17 человек из Германии, Франции, Латвии, Венгрии, Чехии и других стран.

Яромир Кохличек давно сотрудничает с российскими общественными организациями, но на выборах президента чувствует себя новичком.

«Хорошая организация в сравнении с тем, что я видел в европе и Чехии. Очень интересно соединение людей, это что-то уникальное, я такого никогда не видел ни в какой стране мира. Интересно, как люди работают на участках. У вас больше 2 тыс. жителей, у нас до тысячи, значит, работа немного другая», — отметил международный наблюдатель из Чехии Яромир Кохличек.

Международные наблюдатели побывали на некоторых избирательных участках Краснодара и края. Они отметили качественную работу своих российских коллег и отменную организацию процесса голосования.

«Они видят позитивную динамику в том, что у нас улучшается наблюдение, становится более прозрачным. Всем нравится, что у нас на каждом участке есть видеокамера. Они даже рассказывают об опыте своих стран или республик», — сказала председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Общественники из разных стран продолжат сотрудничество и после президентских выборов. Встречи коллег будут проходить регулярно, чтобы отслеживать ошибки и обмениваться опытом.

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