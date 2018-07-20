Иностранные туристы во время ЧМ-2018 потратили в России около 100 млрд рублей

Об этом 20 июля заявил председатель оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.

«Есть предварительные подсчеты по городам, только Москве они принесли 1,7 млрд рублей. Сейчас готовятся цифры, общая сумма составляет примерно 100 млрд рублей», — сказал Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия 2018» в Калининграде.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица заработала на проведении чемпионата мира по футболу около 13 млрд рублей.

Расходы туристов в Москве за 2017 год составили 715 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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