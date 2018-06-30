Иностранных болельщиков в Сочи покорили кинолог Максим Русин и овчарка Стефа

Полицейские рассказали историю инспектора-кинолога и его напарницы, служебной собаки, которые трюками впечатлили болельщиков ЧМ-2018.

В интернете после матча между командами Австралии и Перу в Сочи опубликовали видеоролик — кинологический расчет показал несколько трюков.

Как оказалось, инспектор-кинолог Максим Русин из Новокубанского района и немецкая овчарка по кличке Стефа в день матча работали на стадионе «Фишт» на пункте пропуска грузового транспорта. В задачи Стефы входило обследование грузовых автомобилей, заезжающих на территорию стадиона. Чтобы дать собаке отдохнуть, кинолог вывел ее на прогулку и бросил ей мяч. Стефа, которой очень нравятся подобные игры, продемонстрировала несколько трюков, чем привлекла внимание болельщиков.

Максим Русин и Стефа проходят службу в ОМВД России по Новокубанскому району. Немецкая овчарка попала к кинологу щенком. Сейчас Стефе три года. В 2016 году кинолог и его служебная собака прошли обучение в Ростовской школе служебно-розыскного собаководства. Стефа специализируется на поиске взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В прошлом году на краевых соревнованиях она стала лучшей по обнаружению взрывных устройств при осмотре багажа.

Командировка кинологического расчета не первая. Его постоянно задействуют при проведении массовых мероприятий, в том числе и международного уровня.

«Игра в мяч — это любимое занятие Стефы. Именно мяч является для нее мотиватором. Отсюда и отличная работа, и трюки, которые так понравились болельщикам», — цитирует Максима Русина пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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