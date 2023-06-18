«Иноземцам не отдадут ни пяди нашей земли» – Президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ложью и дезинформацией идею о том, что землю Казахстана продают иностранцам. Об этом заявил глава государства в своем выступлении на Всекитайском конгрессе в Туркестане в субботу, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. можно услышать мнение, что нашу землю продают иностранцам.

Это ложная и неверная информация. «По вопросу о земле нами уже принято принципиальное решение, и оно окончательно подтверждено законом. Мы всегда будем верны завету наших предков. Ни пяди нашей земли не будет отдано иностранцам. Мы будем беречь ее, как зеницу ока», — сказал он.

По словам Токаева , ситуация в приграничных районах напрямую влияет на территориальную целостность и благополучие страны.

“Это вопрос стратегической важности. К сожалению, население некоторых приграничных населенных пунктов резко сократилось. На это повлияло, в том числе, и принятое в то время решение об объединении некоторых регионов. В прошлом году мы организовали регионы. Абай, Улитау и Жетысу, этот шаг дал сильный импульс развитию этих регионов”, – сказал Президент Казахстана.