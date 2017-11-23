Инспекторы ГИБДД предупредили водителей о гололеде на дорогах Кубани

Из-за резкого изменения погоды 23 ноября на дорогах возможно увеличение количества ДТП.

В ГИБДД предупредили водителей и пешеходов о возможных осложнениях обстановки на дорогах в связи со снегом. Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости. Водителям следует быть внимательными на мостах, путепроводах и в низинах. Особенно опасно будет на дорогах в горных и в предгорных районах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганду УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекторы просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Особое внимание просят обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, дорожных знаков. Следует исключить резкие маневры, а также сменить изношенную или летнюю резину на зимнюю.

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