Инспекторы Гостехнадзора проверят кубанскую сельхозтехнику

На Кубани 24 марта стартует профилактическая акция «Технический осмотр».

В рамках акции инспекторы Гостехнадзора проверят исправность сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, наличие документов о пройденном техосмотре, регистрацию транспортных средств, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В профилактических мероприятиях будут задействованы 45 инспекторов Гостехнадзора. Акция продлится до 24 апреля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае, по данным на март, аграрии перевыполнили план осенне-зимнего ремонта сельскохозяйственной техники. Всего отремонтировали 5,2 тыс. тракторов, 792 зерно- и 224 кормоуборочных комбайнов, 2,4 тыс. дисковых борон, 4,8 тыс. культиваторов, 4,1 тыс. сеялок.

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