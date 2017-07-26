style=»width: 100%;»> Интенсивное садоводство и импортозамещение обсудили в Ленинградском районе Кубани

В семинаре «День поля» приняли участие вице-губернатор Андрей Коробка, глава района Владимир Гукалов, а также селекционеры, семеноводы и фермеры.

Участники встречи обсудили вопросы селекции плодовых деревьев, производства отечественных саженцев, развития российских питомнических хозяйств, а также технологии закладки интенсивных садов. Андрей Коробка отметил, что кубанское садоводство — одно из самых сильных в стране, его доля в общероссийском производстве фруктов и ягод превышает 40% и через несколько лет эти цифры вырастут в разы.

«Наша задача — наращивать объемы производства фруктов, прежде всего, за счет интенсификации производства. Нынешние технологии позволяют получать урожаи уже на второй год после закладки сада, а не как раньше — спустя пять лет. Кубанские аграрии активно их внедряют», — подчеркнул заместитель главы региона.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, отдельное внимание вице-губернатор уделил вопросу импортозамещения в садоводстве. По его словам, на данный момент бизнес активно включается в работу по строительству питомников, выращиванию саженцев и прочему.

«Машиностроители тоже не должны оставаться в стороне, техника должна быть отечественная, чтобы мы были полностью независимы от каких-либо экономических ситуаций», — резюмировал Андрей Коробка.

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