Интенсивность движения транспорта по Крымскому мосту в июле выросла на 45%

25 июля в 18:19

По данным Минтранса РФ, с момента открытия по мосту проехали уже более 1,2 млн автомобилей и автобусов.

С начала курортного сезона отмечается стремительный рост трафика. Интенсивность движения составляет в среднем более 23 тыс. автомобилей ежесуточно в обе стороны, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту уложили первые рельсы.

Автодорожную часть моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений. С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник