Интенсивность судоходства под арками Крымского моста в 2018 году выросла

Строители Крымского моста привели актуальную статистику, которая опровергла миф о проблемах с судоходством из-за сооружения моста.

По данным Росморречфлота, с января по октябрь 2018 года под арками моста прошли в обе стороны 16,7 тыс. судов, что на 12% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Среди воспользовавшихся лоцманской проводкой по Керчь-Еникальскому каналу зафиксирован проход 162 кораблей с большим водоизмещением и длиной свыше 160 м.

Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что возможен проход всех типов судов, которые обеспечивают грузооборот в Азово-Черноморском регионе. После ввода моста в эксплуатацию геометрические габариты судоходного участка и его глубина остались неизменными.

Не изменилось и навигационно-гидрографическое обеспечение прохода судов по проливу. При этом теперь, благодаря дополнительному современному техническому оснащению лоцманской службы, по проливу могут ходить суда до 252 м (до 2014 года могли ходить суда не длиннее 215 м).

Ограничения на судоходство в проливе вводят в связи с погодными условиям, во время штормов, сообщает «Российская газета».

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